『SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ AMZ-PW-0053 BK ブラック×ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 15時 10分に出品され03月14日 15時 10分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ AMZ-PW-0053 BK ブラック×ブラック
【商品説明】
・おすすめ用途 : アウトドア、ドライブ、フィッシング
・サイズ(フロント外寸)高さ4.5cm 横幅14.1cm / 重さ20ｇ
・セット内容 : セミハードケース、取扱説明書
・レンズカーヴ : 8カーヴ(度付き非対応)
・可視光線透過率 42%(晴天?曇天向き) / 偏光度90%以上
・日本製サングラス
・紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 16.80 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ AMZ-PW-0053 BK ブラック×ブラック
¥ 8016
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ AMZ-PW-0053 BK ブラック×ブラック
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スワンズ スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ AMZ-PW-0053 BK ブラック×ブラック
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SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ AMZ-PW-0053 BK ブラック×ブラック
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SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ AMZ-PW-0053 BK ブラック×ブラック
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SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ AMZ-PW-0053 BK ブラック×ブラック
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落札価格8016円
574 入札履歴
終了
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