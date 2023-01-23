『SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ AMZ-PW-0053 BK ブラック×ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 15時 10分に出品され03月14日 15時 10分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ AMZ-PW-0053 BK ブラック×ブラック



【商品説明】

・おすすめ用途 : アウトドア、ドライブ、フィッシング

・サイズ(フロント外寸)高さ4.5cm 横幅14.1cm / 重さ20ｇ

・セット内容 : セミハードケース、取扱説明書

・レンズカーヴ : 8カーヴ(度付き非対応)

・可視光線透過率 42%(晴天?曇天向き) / 偏光度90%以上

・日本製サングラス

・紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 16.80 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。