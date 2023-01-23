『Srhythm NC35 ノイズキャンセリングヘッドホン ワイヤレス Bluetooth 5.0 ヘッドホン 急速充電 オーバーイヤー型 ヘ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 22分に出品され03月23日 04時 22分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Srhythm NC35 ノイズキャンセリングヘッドホン ワイヤレス Bluetooth 5.0 ヘッドホン 急速充電 オーバーイヤー型 ヘ
【商品説明】
・エレガントな外観＆小ぶりで軽量な折りたたみ式：このオーバーイヤーヘッドホンは頭部に負担をかけず、ポータブルで旅行先での収納に便利です。重量わずか191gの高耐久なヘッドセット。イヤーカップはさまざまな角度に100～120度回転可能。ヘッドバンドは8レベルに伸長可能です。人間工学に基づく国際標準サイズ
・デジタルアクティブノイズキャンセリング（ANC）：Srhythm NC35 ワイヤレスヘッドホンは高度なノイズキャンセリング技術により、飛行機や地下鉄、車、オフィス、工場、人混みなど、安定した低周波音の周囲の雑音を効果的に抑えます。（ご注意：100％のノイズキャンセリングではありません
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 15.50 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8016円
865 入札履歴
終了
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