『CANARE 75ΩBNC型プラグ BCP-A5(20)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 06時 59分に出品され03月08日 06時 59分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他AV周辺機器
【商品名】
CANARE 75ΩBNC型プラグ BCP-A5(20)
【商品説明】
・加工には専用の圧着工具をご使用ください。
・圧着ダイス: TCD-35CA
・販売単位: 20個
・適合ケーブル: L-5C2V， L-5C2VS， 5C-2V， V*-5C
・適合ブーツ: CB05A
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 5.00 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8016円
491 入札履歴
終了
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