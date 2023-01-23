『エスエスケイ トートバッグ トートバッグ Dブルー×ホワイト (6310)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 22時 53分に出品され03月14日 22時 53分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エスエスケイ トートバッグ トートバッグ Dブルー×ホワイト (6310)
【商品説明】
・Closure: Zipper
・Material: Fake leather
・Material: Synthetic leather
・Outer Material: Synthetic leather
・Size: Length 14.6 x Height 13.8 x Width 6.3 inches (37 x 35 x 16 cm); Capacity:
・Storage Size: 21-30L
・Strap type: Shoulder
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 41.00 cm
奥行 : 43.20 cm
重量 : 1.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8016円
642 入札履歴
終了
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