『エスエスケイ トートバッグ トートバッグ Dブルー×ホワイト (6310)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 22時 53分に出品され03月14日 22時 53分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エスエスケイ トートバッグ トートバッグ Dブルー×ホワイト (6310)



【商品説明】

・Closure: Zipper

・Material: Fake leather

・Material: Synthetic leather

・Outer Material: Synthetic leather

・Size: Length 14.6 x Height 13.8 x Width 6.3 inches (37 x 35 x 16 cm); Capacity:

・Storage Size: 21-30L

・Strap type: Shoulder



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 43.20 cm

重量 : 1.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。