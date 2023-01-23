『Kelloggs ケロッグ 100周年記念 トニー トーキングクロック（据置き＆壁掛け時計） ギフト/プレゼント/シリアル/アメリカン雑貨【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 12時 09分に出品され03月06日 12時 09分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 置き時計

【商品名】

Kelloggs ケロッグ 100周年記念 トニー トーキングクロック（据置き＆壁掛け時計） ギフト/プレゼント/シリアル/アメリカン雑貨/アメリカ雑貨

【商品説明】



【サイズ】

高さ : 8.64 cm

横幅 : 20.32 cm

奥行 : 28.96 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

【ご注意】

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