『[山善] ファイルワゴン 3段 幅55×奥行36×高さ120.5cm A4サイズ 仕切付き 出し入れしやすい キャスター付き 組立品 ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 19分に出品され03月30日 09時 19分に終了予定です。即決価格は8,016円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ファイルワゴン(3段)・ブラウン ファイルワゴン(3段) CFR-12533C(BR)

・・Color:ブラウンStyle:ファイルワゴン(3段)

・本体サイズ:幅55×奥行36×高さ121cm

・棚板有効寸法：幅52×奥行21cm、背板高さ：18cm、棚上下段間隔：34cm

・全体耐荷重：60kg(各棚板耐荷重：20kg)

・材質:側板=プリント紙化粧パーティクルボード、棚板=合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)

・お客様組立品