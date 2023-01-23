『ダーツボード D.craft ディークラフト スパイダープロ (DARTBOARD SPIDER PRO) | 自宅練習用ダーツボード【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 22時 27分に出品され03月21日 22時 27分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダーツボード D.craft ディークラフト スパイダープロ (DARTBOARD SPIDER PRO) | 自宅練習用ダーツボード



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 46.60 cm

奥行 : 46.60 cm

重量 : 2.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。