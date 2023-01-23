チェスト 3段 カウンター下 収納 棚 子供部屋 幅40cm 高さ85cm カウンター下収納 奥行35cm おしゃれ 引き出し 三段 キャスター付き リビング 子供【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

商品説明

カウンター下に収納できるチェスト。

大小3段の引き出しに小物やおもちゃ、お洋服などが収納できます。

それぞれ使い分けることで、お子様がお片付け習慣を身に付けるきっかけに！下段はキャスター付きなのでたくさん収納しても開閉楽々。



本体サイズ

[外寸]幅40×奥行34.5×高さ85cm



組立時間(目安)(大人2人)

お客様組立(30分)



キーワード

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