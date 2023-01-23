『チェスト 3段 カウンター下 収納 棚 子供部屋 幅40cm 高さ85cm カウンター下収納 奥行35cm おしゃれ 引き出し 三段 キャスター付き リビング 子供【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 14時 12分に出品され03月25日 14時 12分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
カウンター下に収納できるチェスト。
大小3段の引き出しに小物やおもちゃ、お洋服などが収納できます。
それぞれ使い分けることで、お子様がお片付け習慣を身に付けるきっかけに！下段はキャスター付きなのでたくさん収納しても開閉楽々。
本体サイズ
[外寸]幅40×奥行34.5×高さ85cm
組立時間(目安)(大人2人)
お客様組立(30分)
キーワード
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落札価格8015円
239 入札履歴
終了
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