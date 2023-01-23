『Clairevoire YAMAHAヤマハＵシリーズ、標準直立型ピアノ用アップライトピアノカバーベネチアブラウン |豪華で丈夫な生地で手作り【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 07時 19分に出品され04月28日 07時 19分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Clairevoire YAMAHAヤマハＵシリーズ、標準直立型ピアノ用アップライトピアノカバーベネチアブラウン |豪華で丈夫な生地で手作り
【商品説明】
・Clairevoire Fleurelシリーズは北極ブルー、アンティークローズ、ベネチアブラウン、ビリジアングリーン、ロイヤルアイボリー五色選択有り | 別シリーズのClairevoireクラシックプレミアムベルベットシリーズはミッドナイトブラック（黒）、ワインレッド（赤）とクリームホワイト（白）
・シンプルで自然なオーバーハング設計で、キーボードに手間のかからないアクセス｜トリムバックスタイルなので取り外しも簡単
・厚手で丈夫な材質がピアノの木製部品に日光や紫外線保護を提供します｜わずかな温度・湿度変化に対しても穏やか絶縁
・水平幅が60.2インチ[153cm]以下のアップライトピアノ（直立型）に合うように設計｜ピアノの高さの3/4をカバーする｜YAMAHAヤマハＵシリーズ、標準サイズのアップライトピアノに適合（Steinway， Yamaha， Baldwin， Kawai， Wurlitzer，
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落札価格8015円
104 入札履歴
終了
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