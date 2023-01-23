『カップワイン 井筒ワイン 180ml×24本 1ケース 赤 白 ロゼ 組み合わせ自由 国産ワイン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 15時 10分に出品され03月14日 15時 10分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 まとめ買いでお得な送料無料！

赤ワイン、白ワイン、ロゼワイン組み合わせ自由なセット。

お花見、キャンプなどのアウトドアや寄合、パーテイーなど行事にも便利なカップワイン。飲みきりサイズでふたに透明なコップが付いています。長野県塩尻産のぶどうで醸造した国産ワイン。



赤・白・ロゼの各種お選び頂き、合計24本にて送料無料

※沖縄県及び一部離島は別途送料



発送予定：3営業日以内の出荷（土日祝除く）

［国・地域］日本・長野県塩尻市桔梗ヶ原

［色］ 赤 白 ロゼ

［容量・度数・栓］ 180ml×24本単位 1ケース・11-13度・スクリューキャップ

［産地］長野県産ぶどう

［生産者］株式会社井筒ワイン イヅツワイン



※赤、白、ロゼのお好きな組み合わせで合計本数をケース単位（24・48・72）での本数になるようにしてさい。ご希望の本数が必要な場合はバラ売りのページがございます。