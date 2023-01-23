『スワンズ サングラス メガネの上からかける オーバーグラス 偏光レンズモデル OG5-0065 BRCL ブラウンクリア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 36分に出品され03月17日 17時 36分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スポーツサングラス
【商品名】
スワンズ サングラス メガネの上からかける オーバーグラス 偏光レンズモデル OG5-0065 BRCL ブラウンクリア
【商品説明】
・サイズ（内寸）：高さ4? 横幅13.5?、重さ：38g
・フレームカラー：クリアブラウン、レンズ：偏光フォクシーブラウン
・付属品：布袋、取扱説明書
・可視光線透過率：30%（晴天～うす曇り向き：偏光度93％以上）
・紫外線透過率：0.1%以下（UVカット率99.9%以上）
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 7.20 cm
奥行 : 18.40 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8015円
324 入札履歴
終了
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