『ガーデンガーデン 天然木製ツールスタンド 幅55cm×奥行26cm×高さ68cm ウォッシュホワイト TOST-720WHT【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 22時 53分に出品され03月14日 22時 53分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
植木鉢
【商品名】
ガーデンガーデン 天然木製ツールスタンド 幅55cm×奥行26cm×高さ68cm ウォッシュホワイト TOST-720WHT
【商品説明】
・サイズ: 幅55cm×奥行26cm×高さ68cm 長尺物収納部 5ヶ所
・天然木の温もりが嬉しいシンプルなツールスタンドです。便利な3連フック付きで、園芸用品やほうきなどのお庭用品をひとまとめに収納できます。
・材質: 杉天然木(ステイン系塗装仕上げ) ※浸透性の塗料で木の質感を残した木肌(木目・節)のそのまま見えるナチュラルな塗装方法です(木材の地色や油分等の違いで色味に濃淡や個体差があります)。屋外木製品用の塗装でご使用当初は揮発臭がございます。 形状: 組立式
・製造国: 中国
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 35.80 cm
奥行 : 73.00 cm
重量 : 3.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8015円
274 入札履歴
終了
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