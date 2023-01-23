『ガーデンガーデン 天然木製ツールスタンド 幅55cm×奥行26cm×高さ68cm ウォッシュホワイト TOST-720WHT【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 22時 53分に出品され03月14日 22時 53分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 植木鉢

【商品名】

ガーデンガーデン 天然木製ツールスタンド 幅55cm×奥行26cm×高さ68cm ウォッシュホワイト TOST-720WHT



【商品説明】

・サイズ: 幅55cm×奥行26cm×高さ68cm 長尺物収納部 5ヶ所

・天然木の温もりが嬉しいシンプルなツールスタンドです。便利な3連フック付きで、園芸用品やほうきなどのお庭用品をひとまとめに収納できます。

・材質: 杉天然木(ステイン系塗装仕上げ) ※浸透性の塗料で木の質感を残した木肌(木目・節)のそのまま見えるナチュラルな塗装方法です(木材の地色や油分等の違いで色味に濃淡や個体差があります)。屋外木製品用の塗装でご使用当初は揮発臭がございます。 形状: 組立式

・製造国: 中国



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 35.80 cm

奥行 : 73.00 cm

重量 : 3.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。