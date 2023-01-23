『ミュールミル Plantes プランター 花器 ベナン 白 S026Wh【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 12時 34分に出品され05月01日 12時 34分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 室内でご使用ください。 生産国:中国 素材・材質:陶器 商品サイズ:500×200×220mm、内寸:460×170mm、底:250×90mm 仕様:穴:有 ※サプライヤー直送品 ご注文後3〜4営業日後の出荷となります(土日祝日を除く)