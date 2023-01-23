『ジェラートピケ キャットアンドドッグ CAT&DOG キルティングお散歩バッグM PAGB229510 BEG F【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 09時 45分に出品され03月15日 09時 45分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェラートピケ キャットアンドドッグ CAT&DOG キルティングお散歩バッグM PAGB229510 BEG F
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.90 cm
横幅 : 32.20 cm
奥行 : 37.20 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8015円
972 入札履歴
終了
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