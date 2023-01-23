『SCUD Fモデルマンドリン用ペグ 逆巻き 23mmピッチ ニッケル MF-40RNS【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 20時 59分に出品され03月31日 20時 59分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SCUD Fモデルマンドリン用ペグ 逆巻き 23mmピッチ ニッケル MF-40RNS



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・・23mmピッチ

・・Fモデルフラットマンドリン用

・・ニッケル

・・ブッシュ、ビス付

・・順巻き

X072HKW5HK



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。