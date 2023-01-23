『ポケモンカードゲーム ソード＆シールド ハイクラスパック VSTARユニバース BOX【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 14時 54分に出品され03月21日 14時 54分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポケモンカードゲーム ソード＆シールド ハイクラスパック VSTARユニバース BOX
【商品説明】
・Beautifully designed full-color artwork for each card
・Ideal for collectors and competitive players looking to enhance their Pokemon TCG experience.
・Includes rare and powerful V， VMAX， and special Pokemon cards
・The box contains a total of 10 booster packs， with each pack containing 10 cards， resulting in a total of 100 cards.
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 7.40 cm
奥行 : 13.80 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8015円
507 入札履歴
終了
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