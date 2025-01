ポケモンカードゲーム ソード＆シールド ハイクラスパック VSTARユニバース BOX【2025の人気アイテム】

商品情報

ポケモンカードゲーム ソード&シールド ハイクラスパック VSTARユニバース BOX



・Beautifully designed full-color artwork for each card

・Ideal for collectors and competitive players looking to enhance their Pokemon TCG experience.

・Includes rare and powerful V, VMAX, and special Pokemon cards

・The box contains a total of 10 booster packs, with each pack containing 10 cards, resulting in a total of 100 cards.





高さ : 4.30 cm

横幅 : 7.40 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 190.0 g

