『飛庄 最高級剪定鋏 耐久性 園芸用はさみ 庭木の剪定 盆栽剪定道具庭園作業 剪定バサミ (SR-1)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 08時 07分に出品され03月06日 08時 07分に終了予定です。即決価格は8,015円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 飛庄のSR-1型。全長は200mmとなります。"このSR-型は、鋭い切れ味とその持続性、軽量にての強靭性、手に馴染み長時間使っても疲れない機能性を目標に開発、制作された自信作であります。 そして、その優秀さが認められ全日本中小企業輸出復興協議会会長賞に刃物業界からただ一点選ばれました。"商品タグより引用