『Armitron Sportユニセックス40?/ 8417brdレッドAccented DigitalクロノグラフブラックPerforate【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 03時 42分に出品され03月27日 03時 42分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Armitron Sportユニセックス40?/ 8417brdレッドAccented DigitalクロノグラフブラックPerforate



【商品説明】

・165フィート(50m)防水。

・ガラスクリスタルレンズ付きブラックスクエア型ケース。 時間、秒、曜日表示のリバースLCDディスプレイ; 黒と赤のダブルインジェクションシリコンストラップ、バックル留め付き。

・クォーツムーブメント。

・ケース直径:38mm。

・機能: 日付、クロノグラフ、ラップタイム、アラーム、ミリタリータイム、3秒遅延のバックライト。



【サイズ】

高さ : 7.87 cm

横幅 : 10.41 cm

奥行 : 10.67 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディース腕時計 タグ Armitron

Sportユニセックス40?/

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DigitalクロノグラフブラックPerforate