『realme Buds Air pro ワイヤレスイヤホン ホワイト VGP受賞 ノイズキャンセリング 外部音取り込み 最大25時間再生 急【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 18時 13分に出品され03月29日 18時 13分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
realme Buds Air pro ワイヤレスイヤホン ホワイト VGP受賞 ノイズキャンセリング 外部音取り込み 最大25時間再生 急
【商品説明】
・【便利な急速充電】充電完了まで約2時間。わずか10分の充電で3時間の音楽再生が可能です。
・【合計25時間再生】大容量バッテリーで最大25時間のバッテリー持続時間を実現。ANCをオンにした状態で最大20時間の音楽再生が可能です。
・【周囲の音をオン/オフ、自由自在】イヤホンをしながら周囲の音を聞き入れたい時は、外部音を取り込む「トランスペアレントモード」をオン。イヤホンを外さなくても目の前の相手と会話することが可能です。
・【心を揺さぶる低音を】10mmダイナミックドライバーはDynamic Bass Boost(DBB)アルゴリズムによって低音を構築。これにより重厚感のある低音を体感することがで
【サイズ】
高さ : 3.90 cm
横幅 : 10.60 cm
奥行 : 15.10 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8014円
284 入札履歴
終了
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