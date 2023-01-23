『グリーンポット プランター レイニー シリンダー EB-RC3535DG 35cm ダークグレー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 08時 08分に出品され03月11日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グリーンポット プランター レイニー シリンダー EB-RC3535DG 35cm ダークグレー



【商品説明】

・サイズ:(外径)直径35×高さ35cm・(内径)直径31×高さ34cm

・仕様:底穴あり

・容量:24.0L

・材質:テラコッタ

・色:ダークグレー

・重量:11.0kg



【サイズ】

高さ : 36.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 11.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。