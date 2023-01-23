『PREANFA (プリアンファ) PREGEL Muse カラージェル ヴェール6色セット 3g PSU-6P-2019D ジェルネイル 3【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 08時 26分に出品され04月02日 08時 26分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PREANFA (プリアンファ) PREGEL Muse カラージェル ヴェール6色セット 3g PSU-6P-2019D ジェルネイル 3



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.08 cm

横幅 : 10.92 cm

奥行 : 13.72 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。