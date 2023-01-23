PANCHE パンチェ 1灯2段アームブラケット グレー 照明 ウォールライト ブラケットライト おしゃれ 欧風 工事不要 壁付け照明 コン【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

PANCHE パンチェ 1灯2段アームブラケット グレー 照明 ウォールライト ブラケットライト おしゃれ 欧風 工事不要 壁付け照明 コン



【商品説明】

・その他について：商品写真はできる限り現品を再現するよう心掛けておりますが、ご利用のモニターにより、若干差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・商品サイズ：（本体）幅535mm×奥行き60mm×高さ240mm 重量：0.7（kg） 材質：木・スチール 色：グレー

・光の広がりを抑えられる形状なので、部分的に明るくしたいときに最適です。読書灯やリビング、ダイニングの補助灯にしたりさまざまな用途に使えます。

・電気工事なしで取り付けられるブラケットライトです。アームは真ん中部分も角度調節が可能な2点可動式タイプなので自由にカタ

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【サイズ】

高さ : 16.70 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 1.37 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。