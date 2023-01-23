『PANCHE パンチェ 1灯2段アームブラケット グレー 照明 ウォールライト ブラケットライト おしゃれ 欧風 工事不要 壁付け照明 コン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 18時 21分に出品され03月11日 18時 21分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PANCHE パンチェ 1灯2段アームブラケット グレー 照明 ウォールライト ブラケットライト おしゃれ 欧風 工事不要 壁付け照明 コン
【商品説明】
・その他について：商品写真はできる限り現品を再現するよう心掛けておりますが、ご利用のモニターにより、若干差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・商品サイズ：（本体）幅535mm×奥行き60mm×高さ240mm 重量：0.7（kg） 材質：木・スチール 色：グレー
・光の広がりを抑えられる形状なので、部分的に明るくしたいときに最適です。読書灯やリビング、ダイニングの補助灯にしたりさまざまな用途に使えます。
・電気工事なしで取り付けられるブラケットライトです。アームは真ん中部分も角度調節が可能な2点可動式タイプなので自由にカタ
X08NJFLHBK
【サイズ】
高さ : 16.70 cm
横幅 : 32.40 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 1.37 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
アートワークスタジオ クラシックウォール本体 (口金：E26型) AW-0436C-VME (ビンテージメタル)
¥ 8004
パナソニック LGB81534Z LEDブラケット40形電球色
¥ 7997
LED勝手口灯 AU42354L コイズミ照明
¥ 7989
大光電機（ＤＡＩＫＯ） ブラケット （ランプ付） LED電球 7.4W（E26） 電球色 2700K DBK-38793Y
¥ 7981
コイズミ照明 LEDブラケット調光コーナータイプ(白熱球60W相当)電球色 AB40083L
¥ 7981
後藤照明 ブラケットライト(緑塗装)(電気工事専用) GLF3453GRX 返品種別A
¥ 7973
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¥ 7958
大光電機 DAIKO LED間接照明用器具 LED内蔵 L=593mm 電源内蔵 天井・壁（縦向・横向）・床付兼用 電球色 電気工事必要 ホ
¥ 7944
コイズミ照明 ブラケットライト AB50329 マットブラック
¥ 7941
大光電機(DAIKO) ブラケット (ランプ付) LED電球 4.6W(E26) 電球色 2700K LZK-91226YTE ブラック
¥ 7938
コイズミ照明 LEDフットライトON・OFFタイプ(人感センサ付)電球色 AB39990L
¥ 7937
ブラケットライト LED対応 北欧 おしゃれ モダン 壁付け 人形 ミニフィギュア ウォールランプ 間接照明器具 和風 階段 洗面所 寝室 子供部屋 壁掛け灯 送料無料
¥ 7937
アートワークスタジオ クラシックウォール本体 (口金：E26型) AW-0436C-VME (ビンテージメタル)
¥ 7935
ブラケットライト 真鍮 ウォールライト レトロ 1灯 壁掛け照明 ウォールランプ おしゃれ ライト E26 ゴールド モダン 照明 間接照明
¥ 7933
オーデリック LEDポーチライト 防雨・防湿型 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 FCL30W相当 温白色 白 OW269039WD
¥ 7932
壁掛け照明 ブラケットライト 壁掛けライト 室内照明 北欧 レトロ 玄関灯 照明 照明器具 ウォールライト インテリア ステンドグラス アンティーク カフェ風
¥ 7930
オーデリック LEDポーチライト 防雨・防湿型 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 FCL30W相当 電球色 白 OW269039LD
¥ 7924
壁掛け照明 ベッドライト インテリア おしゃれ ブラケットライト 玄関灯 ウォールライト 工事必要 リビング 壁掛けライト キッズルーム 子供部屋
¥ 7888
落札価格8014円
589 入札履歴
終了
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