『ファインシード東京 ビジネスリュック PW5144 バックパック B4サイズ対応 15インチPC対応 軽量 横開きで取り出しやすい大容量 2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 14分に出品され03月22日 20時 14分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ファインシード東京 ビジネスリュック PW5144 バックパック B4サイズ対応 15インチPC対応 軽量 横開きで取り出しやすい大容量 2



【商品説明】

・タテ49cmxヨコ33cmxマチ21cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・耐水

・表地: ポリエステル

・重量:800g



【サイズ】

高さ : 16.76 cm

横幅 : 33.78 cm

奥行 : 52.32 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ファインシード東京

ビジネスリュック

PW5144

バックパック

B4サイズ対応

15インチPC対応

軽量

横開きで取り出しやすい大容量

2