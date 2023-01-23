『ファインシード東京 ビジネスリュック PW5144 バックパック B4サイズ対応 15インチPC対応 軽量 横開きで取り出しやすい大容量 2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 14分に出品され03月22日 20時 14分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファインシード東京 ビジネスリュック PW5144 バックパック B4サイズ対応 15インチPC対応 軽量 横開きで取り出しやすい大容量 2
【商品説明】
・タテ49cmxヨコ33cmxマチ21cm
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・耐水
・表地: ポリエステル
・重量:800g
【サイズ】
高さ : 16.76 cm
横幅 : 33.78 cm
奥行 : 52.32 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8014円
267 入札履歴
終了
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