『PU レザー トートバッグ バッグ メンズ レディース 男女兼用 プレゼント 革 レザー PU革 レザートートバッグ 大容量トートバッグ イ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 11時 16分に出品され03月05日 11時 16分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PU レザー トートバッグ バッグ メンズ レディース 男女兼用 プレゼント 革 レザー PU革 レザートートバッグ 大容量トートバッグ イ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.70 cm
横幅 : 33.79 cm
奥行 : 49.40 cm
重量 : 1.11 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8014円
686 入札履歴
終了
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