『SLG Design(エスエルジーデザイン) Apple Watch バンド 38mm/40mm用 Italian Minerva Box【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 19時 13分に出品され05月13日 19時 13分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SLG Design(エスエルジーデザイン) Apple Watch バンド 38mm/40mm用 Italian Minerva Box



【商品説明】

・Apple Watch Band 1.6 inches (40 mm) (Compatible with Series 4/5)， 1.5 inches (38 mm) (Compatible with Series 1/2/3)



【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。