『ドギーマン モダンルームスクラッチ タワーシングル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 51分に出品され03月29日 13時 51分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 棚も、柱も、ＢＯＸも、あちこち爪磨き素材！

・落ち着いた雰囲気でインテリ性の高いキャットタワー

・突っ張りタイプ。

・組立式