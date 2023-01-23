『テーブルランプ コードレス Bravzurg 8000mAh LED 卓上 ライト おしゃれ 読書灯 充電式 間接照明 置き型 北欧 3色モ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 00時 52分に出品され03月07日 00時 52分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
デスクライト
【商品名】
テーブルランプ コードレス Bravzurg 8000mAh LED 卓上 ライト おしゃれ 読書灯 充電式 間接照明 置き型 北欧 3色モード 無段階に調光 (リモコン付き) ベッドサイド、卓上最適【日本語説明書】
【商品説明】
・?【Type C急速充電＆リモコン】 USB C急速充電ケーブルの長さ
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 37.29 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
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落札価格8014円
635 入札履歴
終了
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