『ビットフェローズ 複数同時押し対応パンタグラフタイプキーボード BFKB113PBK【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 11時 53分に出品され04月24日 11時 53分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビットフェローズ 複数同時押し対応パンタグラフタイプキーボード BFKB113PBK



【商品説明】

・オーディオコントロール+ウィンドウズキーロック機能搭載、ワンタッチでWINキーをON/OFF

・ゲーマー待望の複数同時押し対応パンタグラフタイプゲーミングキーボード。

・打鍵しやすい19mmキーピッチとオリジナルフォントによるスタンダード日本語109配列

・約2000万回の耐久性性能を誇るパンタグラフ式キーボード



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 48.40 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。