『VALENTINO， BAROLO ヴァレンティーノ， バローロ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 13時 47分に出品され03月20日 13時 47分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 入数:1本

原産国:イタリア

印象的なエチケット、「ワインの王様」タンニンが少なくどなたでも飲みやすい逸品。