『VALENTINO， BAROLO ヴァレンティーノ， バローロ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 13時 47分に出品され03月20日 13時 47分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
入数:1本
原産国:イタリア
印象的なエチケット、「ワインの王様」タンニンが少なくどなたでも飲みやすい逸品。
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2016 ポマール プルミエ クリュ ラ プラティエール ティエリー ヴィオロ ギィマール 正規品 赤ワイン 辛口 750ml Thierry Violot Guillemard Pommard 1er Cru La
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赤ワイン アメリカ トリイ・モア・オルソン・ヴィンヤード・ピノ・ノワール2007 アメリカ 750ml wine
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ルイ・ジャド ムルソー・プルミエ・クリュ・レ・シャルム[2014] [正規品] 白/辛口 [750ml]
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2017 メルロ スリー パームス ヴィンヤード ナパ ヴァレー ダックホーン ヴィンヤーズ 正規品 赤ワイン 辛口 フルボディ 750ml Duckhorn Merlot Three Palms Vin
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2016 メルロ スリー パームス ヴィンヤード ナパ ヴァレー ダックホーン ヴィンヤーズ 正規品 赤ワイン 辛口 フルボディ 750ml Duckhorn Merlot Three Palms Vin
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2018 ニュイ サン ジョルジュ メオ カミュゼ フレール エ スール 正規品 赤ワイン 辛口 750ml Meo Camuzet Frere et Soeur Nuits Saint Georges
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シャンパーニュ ビルカール サルモン ブリュット ロゼシャンパン750ml正規箱入りBillecart Salmon Champagne rose
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¥ 8008
アルド・コンテルノ バローロ・ブッシア [2016] 赤
¥ 8008
落札価格8014円
291 入札履歴
終了
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