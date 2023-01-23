『KONG H2O Stainless Steel Dog Water Bottle & Pet Travel Bowl 9.5 oz - Green 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 14時 54分に出品され03月21日 14時 54分に終了予定です。即決価格は8,013円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：KONG H2O Stainless Steel Dog Water Bottle & Pet Travel Bowl， 9.5 oz - Greenブランド：KONG商品サイズ：高さ：7 cm横幅：7.9 cm奥行：14.6 cm 商品番号：9810色：Green素材：Stainless Steel
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落札価格8013円
537 入札履歴
終了
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