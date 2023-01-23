『Kleiber: Complete Recordings on Deutsche Grammophon【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 07時 42分に出品され04月01日 07時 42分に終了予定です。即決価格は8,013円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 One of the most charismatic of conductors Carlos Kleiber would have been 80 on 3 July 2010. Here in celebration of a great artist are his Complete Recordings concerts and operas on Deutsche Grammophon: each is a classic and presented here in the best sound-quality. Each of these recordings is a classic each has been in the catalogue since the time of recording all still selling amazingly well after more than 30 years. Most classical music lovers will have at least the Beethoven and the Ve