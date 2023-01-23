『グラムスタイル ラグ 日本製 洗える 防ダニ ニット柄 カーペット 1.5畳 (約130 x 190cm) アイボリー【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 15時 29分に出品され03月15日 15時 29分に終了予定です。即決価格は8,013円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

グラムスタイル ラグ 日本製 洗える 防ダニ ニット柄 カーペット 1.5畳 (約130 x 190cm) アイボリー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.90 cm

横幅 : 51.79 cm

奥行 : 66.50 cm

重量 : 3.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。