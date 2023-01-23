『グラムスタイル ラグ 日本製 洗える 防ダニ ニット柄 カーペット 1.5畳 (約130 x 190cm) アイボリー【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 15時 29分に出品され03月15日 15時 29分に終了予定です。即決価格は8,013円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グラムスタイル ラグ 日本製 洗える 防ダニ ニット柄 カーペット 1.5畳 (約130 x 190cm) アイボリー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.90 cm
横幅 : 51.79 cm
奥行 : 66.50 cm
重量 : 3.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
イケヒコ ラグ カーペット 4畳 無地調 選べる7色 『ラルジュ』 パープル 約200×300（ホットカーペット対応） 3959339
¥ 8012
イケヒコ ラグ カーペット 4畳 無地調 選べる7色 『ラルジュ』 オレンジ 約200×300（ホットカーペット対応） 3959239
¥ 8012
イケヒコ ラグ カーペット 4畳 無地調 選べる7色 『ラルジュ』 オレンジ 約200×300（ホットカーペット対応） 3959239
¥ 8012
イケヒコ ラグ カーペット 4畳 無地調 選べる7色 『ラルジュ』 ネイビー 約200×300（ホットカーペット対応） 3967439
¥ 8012
イケヒコ ラグ カーペット 4畳 無地調 選べる7色 『ラルジュ』 ネイビー 約200×300（ホットカーペット対応） 3967439
¥ 8012
イケヒコ ラグ カーペット 4畳 無地調 選べる7色 『ラルジュ』 アイボリー 約200×300（ホットカーペット対応） 3959139
¥ 8012
イケヒコ ラグ カーペット 4畳 無地調 選べる7色 『ラルジュ』 アイボリー 約200×300（ホットカーペット対応） 3959139
¥ 8012
イケヒコ ラグ カーペット 4畳 無地調 選べる7色 『ラルジュ』 グレー 約200×300（ホットカーペット対応） 3959039
¥ 8012
イケヒコ ラグ カーペット 4畳 無地調 選べる7色 『ラルジュ』 グレー 約200×300（ホットカーペット対応） 3959039
¥ 8012
イケヒコ ラグ カーペット 4畳 無地調 選べる7色 『ラルジュ』 グリーン 約200×300（ホットカーペット対応） 3958939
¥ 8012
イケヒコ ラグ カーペット 4畳 無地調 選べる7色 『ラルジュ』 グリーン 約200×300（ホットカーペット対応） 3958939
¥ 8012
イケヒコ ラグ カーペット 4畳 無地調 選べる7色 『ラルジュ』 ブラウン 約200×300（ホットカーペット対応） 3958839
¥ 8012
イケヒコ ラグ カーペット 4畳 無地調 選べる7色 『ラルジュ』 ブラウン 約200×300（ホットカーペット対応） 3958839
¥ 8012
イケヒコ ラグ カーペット 4畳 無地調 選べる7色 『ラルジュ』 ベージュ 約200×300（ホットカーペット対応） 3958739
¥ 8012
イケヒコ ラグ カーペット 4畳 無地調 選べる7色 『ラルジュ』 ベージュ 約200×300（ホットカーペット対応） 3958739
¥ 8012
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¥ 8012
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¥ 8011
落札価格8013円
809 入札履歴
終了
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