『ds-783210 日本製 い草 上敷き/ラグマット 【糸引織 団地間4.5畳 約255×255cm】 抗菌 防臭 調湿機能付き 湯沢 〔リビング〕 (ds783210)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 33分に出品され03月15日 14時 33分に終了予定です。即決価格は8,013円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
上敷きを敷くだけで畳のお部屋をリフレッシュ出来ます。
Colorsroom カーペット ラグ 極厚20mm ラグマット 厚手 防音 遮音 190×240 約3畳 撥水加工 滑り止め付 防ダニ 抗
¥ 7980
高級国産い草 純国産 い草 上敷き カーペット 麻綿織 ６３０９１３１『清正』 江戸間1畳（約88×176cm） 熊本県八代産イ草使用
¥ 7980
純国産 い草 上敷き カーペット 糸引織 「湯沢」 江戸間3畳（約176×261cm） 熊本県八代産イ草使用
¥ 7980
純国産 い草 上敷き カーペット 糸引織 「湯沢」 団地間3畳（約170×255cm） 熊本県八代産イ草使用
¥ 7980
フリーカット い草 上敷き カーペット 『F不知火』 江戸間3畳（約176×261cm）（裏:ウレタン張り）い草 ラグ
¥ 7980
純国産 い草 上敷き カーペット 双目織 『ほほえみ』 江戸間4.5畳(約261×261cm） 【北海道・沖縄・離島 送料別】
¥ 7980
4つ折り畳マットレス 鞍馬 約100×200×1.1cm 159059200
¥ 7944
和モダン ひんやり ストライプ 竹ラグ 竹カーペット 180x180 ネイビーブルー 2畳 たためる
¥ 7935
ムートンフリース 長毛タイプ 約60×120cm KF81512 BE・ベージュ
¥ 7932
お買得エレガンス廊下敷き 67×540cm
¥ 7931
川島織物セルコン ミントン グレースハドン ロングシート 46×150cm LN1207 B ブルー
¥ 7925
タフトプリント廊下敷き エレガンス ブラウン 約67×540cm 240616744
¥ 7861
柄が選べるい草風カーペット 江戸間6帖用261×352
¥ 7854
東リ GA-3600サスティブバック ラスターフロー 6色 タイルカーペット GA-3600シリーズ（販売単位:ケース）■床暖房対応■
¥ 7840
東リ GA-3600サスティブバック シャインロンバス 6色 タイルカーペット GA-3600シリーズ（販売単位:ケース）■床暖房対応■
¥ 7840
東リ GA-3600サスティブバック レイヤードバーチ 9色 タイルカーペット GA-3600シリーズ（販売単位:ケース）■床暖房対応■
¥ 7840
防炎機能付き廊下敷き ロングカーペット .マット約６６ｘ７００ｃｍ グレイス
¥ 7833
HAGIHARA ハギハラ メーカー直送代引不可 転写プリントラグ ミュゲ PI 約190×190cm 240632521 ピンク
¥ 7833
落札価格8013円
880 入札履歴
終了
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