『ds-783210 日本製 い草 上敷き/ラグマット 【糸引織 団地間4.5畳 約255×255cm】 抗菌 防臭 調湿機能付き 湯沢 〔リビング〕 (ds783210)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 33分に出品され03月15日 14時 33分に終了予定です。即決価格は8,013円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 上敷きを敷くだけで畳のお部屋をリフレッシュ出来ます。