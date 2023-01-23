『XSELL(エクセル) 鮎タイツ 1.5mm ブラック×レッド FP-5321 LO【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 20時 57分に出品され03月14日 20時 57分に終了予定です。即決価格は8,013円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

XSELL(エクセル) 鮎タイツ 1.5mm ブラック×レッド FP-5321 LO



【商品説明】

・カラー： ブラック×レッド≪エクセル 鮎タイツ≫

・サイズ: MA/LA/LLA SB/MB/LB/LLB MO/LO

・エクセル 鮎タイツ1.5mm FP-5321 (鮎タイツ)

CMR-X08VF2G7VP

【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 25.30 cm

奥行 : 40.20 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。