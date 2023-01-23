『YONGNUO Canon YN50mm F1.8 単焦点レンズ キャノン EFマウント フルサイズ対応 標準レンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月26日 00時 50分に出品され04月26日 00時 50分に終了予定です。即決価格は8,012円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

YONGNUO Canon YN50mm F1.8 単焦点レンズ キャノン EFマウント フルサイズ対応 標準レンズ



【商品説明】

・F1.8の明るさを活かし、ポートレートや風景、日常のスナップに最適

・YONGNUO YN50mmF1.8?キャノンEFマウント

・わずか120グラムのフルサイズ対応大口径50mm標準レンズ

・絞り羽根7枚、ボケ味をもっと美しく



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 8.60 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。