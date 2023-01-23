『MVDKO LEDフィギュアケース 透明ディスプレイケース コレクションケース 台座高いタイプ 組立式 透明度アップ 人形ケース 陳列ケース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 01時 11分に出品され03月26日 01時 11分に終了予定です。即決価格は8,012円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MVDKO LEDフィギュアケース 透明ディスプレイケース コレクションケース 台座高いタイプ 組立式 透明度アップ 人形ケース 陳列ケース
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 26.10 cm
奥行 : 35.70 cm
重量 : 1.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
MVDKO LEDフィギュアケース 透明ディスプレイケース コレクションケース 台座高いタイプ 組立式 透明度アップ 人形ケース 陳列ケース
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 26.10 cm
奥行 : 35.70 cm
重量 : 1.46 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8012円
834 入札履歴
終了
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