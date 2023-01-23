『バービー(Barbie) ルーナーニューイヤー シグネチャー BLACK GJT92 赤【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 14時 40分に出品され03月19日 14時 40分に終了予定です。即決価格は8,012円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バービー(Barbie) ルーナーニューイヤー シグネチャー BLACK GJT92 赤
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.10 cm
横幅 : 27.89 cm
奥行 : 33.40 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8012円
396 入札履歴
終了
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