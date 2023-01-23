『JoveJek ビジネスバッグ メンズ 3WAY 多機能 大容量 PCバッグ トートバッグ ショルダーバッグ リュック バックパック キャン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 23時 20分に出品され04月10日 23時 20分に終了予定です。即決価格は8,012円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JoveJek ビジネスバッグ メンズ 3WAY 多機能 大容量 PCバッグ トートバッグ ショルダーバッグ リュック バックパック キャン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.33 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 42.72 cm

重量 : 1.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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