『エルオム 二つ折り財布(小銭入れなし) シープ エルオム XP34590 メンズ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 14時 16分に出品され04月26日 14時 16分に終了予定です。即決価格は8,012円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エルオム 二つ折り財布(小銭入れなし) シープ エルオム XP34590 メンズ ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 12.60 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8012円
265 入札履歴
終了
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