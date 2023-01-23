『エルオム 二つ折り財布(小銭入れなし) シープ エルオム XP34590 メンズ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 14時 16分に出品され04月26日 14時 16分に終了予定です。即決価格は8,012円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エルオム 二つ折り財布(小銭入れなし) シープ エルオム XP34590 メンズ ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 12.60 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ エルオム

二つ折り財布(小銭入れなし)

シープ

エルオム

XP34590

メンズ

ブラック