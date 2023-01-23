『POLICE(ポリス) サングラス TUXEDO SPL970I col.579X 55ｍｍ2020年モデル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 17時 55分に出品され05月06日 17時 55分に終了予定です。即決価格は8,012円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

POLICE(ポリス) サングラス TUXEDO SPL970I col.579X 55ｍｍ2020年モデル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 16.60 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ POLICE(ポリス)

サングラス

TUXEDO

SPL970I

col.579X

55ｍｍ2020年モデル