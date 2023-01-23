『キングジム テプラ ＰＲＯテープ ロング白色黒字１２ｍｍ５個入【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 56分に出品され03月27日 09時 56分に終了予定です。即決価格は8,012円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プリンター、複合機 その他

【商品名】

キングジム テプラ ＰＲＯテープ ロング白色黒字１２ｍｍ５個入



【商品説明】

・「テプラ」SRシリーズ専用のテープカートリッジです。

・たっぷり使える。12mm幅のテープ長さが2倍の16ｍ。

・カラーは白色のシール (ロングタイプ) に黒文字。

・ラベル色:白 / 文字色:黒

・単位(入数):１セット(５個入) / 長さ:16ｍ / 幅:12mm



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 9.60 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。