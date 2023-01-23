『キングジム テプラ ＰＲＯテープ ロング白色黒字１２ｍｍ５個入【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 56分に出品され03月27日 09時 56分に終了予定です。即決価格は8,012円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
プリンター、複合機 その他
【商品名】
キングジム テプラ ＰＲＯテープ ロング白色黒字１２ｍｍ５個入
【商品説明】
・「テプラ」SRシリーズ専用のテープカートリッジです。
・たっぷり使える。12mm幅のテープ長さが2倍の16ｍ。
・カラーは白色のシール (ロングタイプ) に黒文字。
・ラベル色:白 / 文字色:黒
・単位(入数):１セット(５個入) / 長さ:16ｍ / 幅:12mm
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 9.60 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
（まとめ） キングジム テプラ PRO テープカートリッジ パステル 12mm オレンジ黒文字 SC12D 1個 ×5セット ds-1581
¥ 8010
（まとめ） キングジム テプラ PRO テープカートリッジ パステル 12mm 赤黒文字 SC12R 1個 ×5セット ds-1581543
¥ 8010
（まとめ）エプソン インクカートリッジ クマノミブラック KUI-BK 1個 ×5セット
¥ 8009
エプソン インクカートリッジ クマノミ6色パック 増量タイプ KUI-6CL-L 1箱(6個:各色1個)
¥ 8009
リコー GC31CH 純正GXカートリッジ Lサイズ シアン 2本セット
¥ 8009
Canon 純正インクタンク レッド PFI-106R 6627B001
¥ 8003
エプソン 純正インクカートリッジ IB02CB シアン 8，000ページ
¥ 8002
EPSON 純正インクカートリッジ IB02YB イエロー 8，000ページ
¥ 8002
エプソン 純正 インクカートリッジ 歯ブラシ IC4CL78 4色パック
¥ 8001
ブラザー工業 brother純正インクカートリッジ4色パック(大容量) LC3119-4PK 対応型番:MFC-J6983CDW、MFC-J
¥ 8000
キヤノン 2887C001 インクタンク PFI-120M
¥ 8000
エプソン 純正インク ＩＣＹ７６（大容量） イエロー３個
¥ 7999
キングジム テプラPRO テープカートリッジ エコパック10個入 9mm 透明 ST9K-10PN
¥ 7995
エプソン 純正 インクカートリッジ 風船 IC6CL50 6色パック
¥ 7995
Canon XKI-N11XL + N10XL 6色セット ×２セット 互換 プリンターインク キャノン PIXUS XK80 PIXUS
¥ 7993
brother純正インクカートリッジ4色パック(大容量) LC219/215-4PK 対応型番:MFC-J5720CDW、MFC-J5620
¥ 7993
エプソン 純正 インクカートリッジ とうもろこし IC6CL80L 6色パック 増量
¥ 7993
キヤノン 2887C001 インクタンク PFI-120M
¥ 7991
落札価格8012円
949 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！