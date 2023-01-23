『プーロ リュック 撥水加工 軽量 トラベル 旅行BYME デニム【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 05時 09分に出品され03月19日 05時 09分に終了予定です。即決価格は8,011円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プーロ リュック 撥水加工 軽量 トラベル 旅行BYME デニム



【商品説明】

・PC収納可

・タテ40.5cmxヨコ30cmxマチ14cm

・ペンホルダー付き

・ポケットの数:5(外側2/内側3)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン

・重量:500g



【サイズ】

高さ : 0.60 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 46.80 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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