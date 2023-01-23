『プーロ リュック 撥水加工 軽量 トラベル 旅行BYME デニム【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 05時 09分に出品され03月19日 05時 09分に終了予定です。即決価格は8,011円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プーロ リュック 撥水加工 軽量 トラベル 旅行BYME デニム
【商品説明】
・PC収納可
・タテ40.5cmxヨコ30cmxマチ14cm
・ペンホルダー付き
・ポケットの数:5(外側2/内側3)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン
・重量:500g
【サイズ】
高さ : 0.60 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 46.80 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8011円
503 入札履歴
終了
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