『Gardening Pro(ガーデニングプロ) ガーデンツールセット GTS-010【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 08時 04分に出品され03月16日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,010円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Gardening Pro(ガーデニングプロ) ガーデンツールセット GTS-010
【商品説明】
・サイズ:GPU-35R/約全長480×幅220×厚さ30mm、SGS-25/約全長200×幅80×厚さ20mm、GS-20/全長210×幅56×厚さ19mm、、MHS-20/約長さ124×幅21×厚さ11mm
・セット内容:パワーアップミニ太枝切鋏 GPU-35R、パワーアップ剪定鋏 SGS-25、アルミ剪定鋏 AS-020、ハンディシャープナー MHS-21
・材質:(GPU-35R)ブレード/炭素鋼SK-5(PTFEコーティング)、ハンドル/ナイロンファイバーグラス、グリップ/PP樹脂・TPR樹脂、(SGS-25)本体/アルミ合金、ブレード/炭素鋼、(GS-20)ブレード/炭素鋼SK-5(ハードクロムメッキ)、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂、(M
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Gardening Pro(ガーデニングプロ) ガーデンツールセット GTS-010
¥ 8010
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落札価格8010円
332 入札履歴
終了
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