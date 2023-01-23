『掛け時計 アイアン 壁時計 連続秒針 おしゃれ 花 北欧 デザイン デザイナー 美人 ウォールクロック 音しない 無音 静音 インテリア 結【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 01分に出品され03月15日 18時 01分に終了予定です。即決価格は8,010円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

掛け時計 アイアン 壁時計 連続秒針 おしゃれ 花 北欧 デザイン デザイナー 美人 ウォールクロック 音しない 無音 静音 インテリア 結



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 63.50 cm

奥行 : 63.50 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。