『パナソニック 脱毛器 ソイエ ピンク調 ES-WS35-P【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 05時 08分に出品され04月15日 05時 08分に終了予定です。即決価格は8,009円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パナソニック 脱毛器 ソイエ ピンク調 ES-WS35-P



【商品説明】

・「やわ肌ガード」で、肌にやさしく脱毛。仕上がり長もち

・対象性別: unisex

・海外でも使えるオートボルテージ対応。(自動電圧切替付)

・約0.5 mmの短い毛にも対応



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 16.70 cm

奥行 : 21.50 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。