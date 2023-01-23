L.L.Bean(エルエルビーン) メンズ プレミアム・ダブル・エル・ポロシャツ 半袖 赤のビーン・ブーツの刺繍入り ジャパン・フィット S【お歳暮】

商品情報

"画像出典元：「L.L.Bean(エルエルビーン)」より引用"



【商品名】

L.L.Bean(エルエルビーン) メンズ プレミアム・ダブル・エル・ポロシャツ 半袖 赤のビーン・ブーツの刺繍入り ジャパン・フィット S



【商品説明】

・【サイズの選び方】 ジャパン・フィットは、すっきりとしたフィットになっています。ゆったりした着心地をお求めの方は、仕上がりサイズをご参考の上、1サイズから2サイズ上をご検討ください。

・【商品情報】しわや毛玉が出来にくく、色褪せや縮みに強い、高品質でソフトなピケ・ニット素材を使用した、半袖のポロシャツ。左胸に当社のアイコン、ビーン・ブーツの刺繍を施しました。袖にゴム編み付き、裾は後ろが少し長めのデザイン。左胸にビーン・ブーツの刺繍入り。ラベルは身頃に印刷されているので、肌に当たらず快適。

・【素材・ケア方法】



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 21.80 cm

奥行 : 25.40 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。