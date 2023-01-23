『L.L.Bean(エルエルビーン) メンズ プレミアム・ダブル・エル・ポロシャツ 半袖 赤のビーン・ブーツの刺繍入り ジャパン・フィット S【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 22時 53分に出品され03月20日 22時 53分に終了予定です。即決価格は8,009円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「L.L.Bean(エルエルビーン)」より引用"
【商品名】
L.L.Bean(エルエルビーン) メンズ プレミアム・ダブル・エル・ポロシャツ 半袖 赤のビーン・ブーツの刺繍入り ジャパン・フィット S
【商品説明】
・【サイズの選び方】 ジャパン・フィットは、すっきりとしたフィットになっています。ゆったりした着心地をお求めの方は、仕上がりサイズをご参考の上、1サイズから2サイズ上をご検討ください。
・【商品情報】しわや毛玉が出来にくく、色褪せや縮みに強い、高品質でソフトなピケ・ニット素材を使用した、半袖のポロシャツ。左胸に当社のアイコン、ビーン・ブーツの刺繍を施しました。袖にゴム編み付き、裾は後ろが少し長めのデザイン。左胸にビーン・ブーツの刺繍入り。ラベルは身頃に印刷されているので、肌に当たらず快適。
・【素材・ケア方法】
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 25.40 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8009円
539 入札履歴
終了
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