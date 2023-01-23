『DELDE(デルデ) トート リュック 2WAY レギュラーサイズ レディース (レッド/ネイビー)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 13時 48分に出品され03月25日 13時 48分に終了予定です。即決価格は8,009円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ＤＥＬＤＥ（デルデ）」より引用"
【商品名】
DELDE(デルデ) トート リュック 2WAY レギュラーサイズ レディース (レッド/ネイビー)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 34.00 cm
横幅 : 45.00 cm
奥行 : 64.00 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8009円
30 入札履歴
終了
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