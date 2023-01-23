『エレコム(ELECOM) BM-OF04BE(ベージュ) off toco 3WAY PCバックパック Mサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 06時 08分に出品され03月21日 06時 08分に終了予定です。即決価格は8,009円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 休日に持って出かけたくなるoff tocoバックパックのリミテッドカラーモデルです。背面にショルダー収納ポケットがあり、ハンドバッグとしても持ち歩けます。13.3インチまでのパソコンを独立して収納可能です。上部空間には便利な収納ポケットとファスナーポケットが付いています。前面に、大きくL字型に開閉でき、小物が取り出しやすいファスナーポケットを配置しています。背面には、キャリーバーへ固定できるキャリーベルトが付いています。表生地と内生地全体に撥水加工を施し、水を弾きます。