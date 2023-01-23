『2022年モデルUSBメモリ256GB4in1 USBメモリー 高速 USB 3.0 フラッシュドライブ Phone usbメモリー IOS【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 16時 36分に出品され04月22日 16時 36分に終了予定です。即決価格は8,009円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2022年モデルUSBメモリ256GB4in1 USBメモリー 高速 USB 3.0 フラッシュドライブ Phone usbメモリー IOS



【商品説明】

・【一本四役・幅広い互換性】本 USBメモリーはIOS/USB3.0/Micro-USB/TYPE C の4タイプのコネクタを搭載され、IOSデバイス、タブレット、Androidスマホ、パソコンに対応できます。フラッシュドライブからスマホ、タブレット、パソコンにデータを移動させることができます。（※ご注意：IOSシリーズを使う時、アプリ「LUV-share」をダウンロードしてください。Type-cのPad ProとPad air4に対応しません。AndroidシステムはOTG機能持ち必要です。）

・【優れた耐久性＆人間工学を基づいたデザイン】指紋や傷が付きにくいつや消しボディは亜鉛合金で、耐久性があるだけ



【サイズ】

高さ : 1.70 cm

横幅 : 6.30 cm

奥行 : 9.10 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。