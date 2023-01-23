『シマノ プリント フルジップ シャツ M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 00時 02分に出品され03月20日 00時 02分に終了予定です。即決価格は8,009円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シマノ プリント フルジップ シャツ M
【商品説明】
・カラー：ブラック
・サイズ：S
【サイズ】
高さ : 2.10 cm
横幅 : 30.80 cm
奥行 : 39.40 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8009円
744 入札履歴
終了
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